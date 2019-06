Governo anuncia acordo, e empresas devolverão R$ 1,13 bi à Petrobras e aos EUA

O governo federal anunciou nesta terça-feira (25) a assinatura de um acordo de leniência com as empresas Technip Brasil e Flixibras, alvos da Operação Lava Jato. No acordo, a empresa admite atos ilícitos e se compromete a colaborar com investigações.

Assinado pela Controladoria-Geral da União (CGU), pela Advocacia-Geral da União (AGU), pelo Ministério Público e pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o termo prevê que as duas empresas terão de devolver R$ 1,13 bilhão à Petrobras e ao governo dos Estados Unidos.

De acordo com o ministro da CGU, Wagner Rosário, os pagamentos serão feitos em três parcelas, sendo a primeira de forma imediata, e as outras, em 2020 e em 2021. Os valores deverão ser corrigidos pela taxa Selic.

