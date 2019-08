Governo anuncia intenção de privatizar Correios e mais oito estatais federais

As novas privatizações, concessões e parcerias entre o setor público e privado devem alavancar a capacidade do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) para R$ 2 trilhões. Foi o que disse o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni nesta quarta-feira (21). Segundo ele, somente as ações incluídas na reunião de hoje poderão gerar investimentos privados ou público-privados de R$ 700 bilhões.

Lorenzoni ressaltou que o governo busca diminuir o Estado e aumentar a participação da iniciativa privada na prestação de serviços à sociedade. Para ele, o governo deve concentrar-se na prestação de serviços básicos de forma mais eficiente, deixando obrigações acessórias para a iniciativa privada, seja por meio de parcerias ou privatizações.

Na reunião de hoje do PPI, o governo anunciou a intenção de privatizar os Correios e mais oito estatais federais: Telebrás, Porto de Santos, Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev), Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores (ABGF), Empresa Gestora de Ativos (Emgea), Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec) e Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp).

