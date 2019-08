Governo anuncia que quitará a folha de junho dos servidores nesta quarta-feira

Nesta terça-feira (6) a Secretaria da Fazenda anunciou que pagará os valores ainda em aberto da folha de junho dos servidores do Executivo na quinta-feira (8). A quitação total estava prevista para a próxima segunda (12).

O último depósito realizado pelo Tesouro do Estado, no dia 31 de julho, quitou a folha de quem recebe até R$ 6.800. Os funcionários com salário acima desse valor também tiveram esse montante depositado em suas contas no último dia do mês passado.

Como já anunciado, a folha de julho permanece com o primeiro pagamento para terça da semana que vem (13), quando a Secretaria da Fazenda pagará os servidores que recebem líquido até R$2.500.

Deixe seu comentário: