Governo aposta no azar

Diante de cenários contra, o Governo federal apostou errado, passa vergonha e agora procura culpado na Caixa e no Ministério da Fazenda sobre a ausência de interessados no leilão da exploração da Lotex, a ‘raspadinha’ nas lotéricas, cujo ganhador teria a exclusividade em território nacional. Um fator pesou contra: a insegurança jurídica e política. Pelo menos cinco Governos de Estado tocam ação no Supremo Tribunal Federal contra a Lotex. Questionam a extinção de suas ‘raspadinhas’, que geram receitas extras milionárias. E a Medida Provisória 841, que avaliza a exploração, cambaleia na Câmara diante de emendas que a distorcem e colocam em jogo o lucro.

Caixa extra

Os Estados do Rio de Janeiro, Minas, Piauí, Ceará e Paraíba têm ações no STF contra a Lotex. Suas loterias ajudam contra déficit e também a numerosos programas sociais.

Bye, bye

Não bastasse o vexame internacional, a Caixa gastou com road show no Brasil e exterior para apresentar a Lotex a investidores. Circuito passou por Londres e Vegas.

Perigo online

O presidenciável Ciro Gomes anda assustado com suposto vazamento de 5 mil e-mails de um laptop seu que foi levado para conserto pelo filho. A assessoria não comenta.

EXTRA

Dirceu por ele

Solto pela Segunda Turma do STF (Olé, povo!), o ex-ministro José Dirceu, condenado na Lava Jato, vai ter tempo de sobra em casa para escrever o segundo volume de suas memórias. A liberdade vem a tempo para o petista: ele lançará o primeiro volume em agosto em noite de autógrafos em Brasília.

Mesa farta

A esposa de Dirceu, Simone Tristão, revelou sobre o livro a amigos em jantar no domingo no tradicional Piantella. Ela e a filha menor dele o visitaram no fim de semana na Papuda – e até os advogados se surpreenderam ontem com a decisão do STF.

Tem tempo…

…A Turma é composta por cinco ministros e tem o trio Dias Toffoli – Lewandowski – Gilmar Mendes. Os dois primeiros foram apadrinhados por Dirceu para a Corte, e Gilmar é o ex-tucano. O trio conota disposição para libertar os enrolados da Lava Jato.

Trump na IS

De Genebra, Carlos Lupi, comandante do PDT, avisou a militantes que o principal assunto do Congresso da Internacional Socialista é a política contra imigrantes de Donald Trump. Lupi é um dos vice-presidentes da IS.

Aliás…

…quem diria: Socialistas em Genebra, uma das capitais e caixa-forte de fortunas capitalistas do mundo.

Efeito paralelo

Avaliação do Planalto é que os senadores Romero Jucá (RR) e Eunício Oliveira (CE) terão dificuldades para se reeleger. Eunício, apesar de presidente do Congresso e influências, tem oposição forte dos irmãos Cid e Ciro Gomes. Jucá continua com alta rejeição em Boa Vista, administrada pela ex-mulher Tereza Surita.

Cerveja quente

Um empréstimo de R$ 830 milhões do BNB para o grupo cervejeiro Petrópolis tira o sono de pelo menos três governadores do Nordeste que têm ingerência no banco.

Arrumando malas

Em 2019, férias de seis meses e depois o mercado privado. Este é o sonho do atual presidente do BNDES, Dyogo Oliveira, revelado para próximos com quem encontra.

Conselheiro

O ex-senador Saturnino Braga teve alta do Pró-Cardíaco, em Botafogo, no Rio. Volta amanhã a fazer caminhadas no Leblon. Pela experiência, tem sido voz ouvida no PDT.

Deixe seu comentário: