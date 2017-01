Governo argentino avalia reduÃ§Ã£o da maioridade penal para 14 anos

O governo da Argentina estuda a possibilidade de reduzir a maioridade penal de 16 para 14 anos, como parte de uma reforma da legislação criminal. Durante os próximos meses, o ministro da Justiça, Germán Garavano, promoverá o debate com políticos e especialistas, a fim de alterar as leis em vigor no país.

“Já começamos a trabalhar no ano passado junto com o Unicef [o fundo das Nações Unidas para a Infância], especialistas e juízes de todo o país em uma abordagem da lei sobre o assunto, que devemos modificar, por ser uma legislação paternalista”, argumentou Garavano.

Ainda conforme o ministro, o objetivo é analisar como o Estado pode dar respostas antecipadas, sem esperar que os jovens cometam crimes graves. “Infelizmente, isso faz parte de todo um processo de degradação e abandono por parte da família, por parte do Estado”, disse Garavano.

Em nível legislativo, porém, a pauta não será finalizada antes de 2018. “Estamos abertos para construir consensos”, ressaltou o titular da pasta.

