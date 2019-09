Organizações sociais, sindicatos e partidos de esquerda se mobilizaram nesta terça-feira (24) em um dia nacional de protestos contra as políticas de ajuste do governo de Mauricio Macri, a 33 dias das eleições presidenciais argentinas, nas quais ele busca a reeleição. Passeatas em diferentes pontos do país foram convocadas por grupos de esquerda.

Deixe seu comentário: