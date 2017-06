Governo autoriza mais de 1 milhão de reais em obras para Cultura, Segurança e Saneamento

Antes do anúncio de melhorias em 20 escolas da rede estadual de ensino, o governador José Ivo Sartori autorizou o início de obras nas áreas da Cultura, Segurança Pública e Saneamento. O total dos investimentos é de R$ 1.075.579,93 milhão. Os recursos serão destinados a obras emergenciais para reabrir o Museu Arqueológico do Estado, em Taquara; de reformas nos presídios estaduais de Bento Gonçalves e Bagé; e a execução de reservatório e câmara de captação de água bruta para ampliação da Estação de Tratamento de Captação e do Sistema de Abastecimento de Água, em Agudo.

O governador destacou que o ato é fruto “de uma força-tarefa interna para agilizar, desburocratizar e encontrar soluções”. Os secretários de Obras, Saneamento e Habitação, Fabiano Pereira; da Educação, Ronald Krummenauer; da Segurança Pública, Cezar Schirmer; e da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Victor Hugo, assinaram as ordens de início de serviços.

