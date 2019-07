Governo autoriza nomeação de mil aprovados no concurso da Polícia Rodoviária Federal

O governo autorizou a nomeação de mil candidatos aprovados no concurso público da PRF (Polícia Rodoviária Federal). O número de nomeados é o dobro do número de vagas oferecidas no edital, que foi lançado em novembro de 2018. As informações são do portal G1.

Assim, segundo a portaria, a nomeação abrange: 500 aprovados e classificados dentro do quantitativo de vagas originalmente previsto para pronto provimento; 500 aprovados e não classificados dentro do quantitativo de vagas originalmente previsto para pronto provimento.

O provimento dos cargos ficará condicionado à existência de vagas na data da nomeação e à autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual, observadas as restrições impostas pela lei de diretrizes orçamentárias.

O edital do concurso prevê 500 vagas de policial rodoviário federal. O salário é de R$ 9.473,57.

Os candidatos devem ter graduação de nível superior em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação no mínimo de categoria “B” e que não possua observação de adaptação veicular ou restrição de locais e horário para dirigir.

O policial rodoviário tem jornada de 40 horas semanais e realiza atividades de natureza policial envolvendo fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo, atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários e demais atribuições relacionadas com a área operacional da PRF.

A unidade de lotação do aprovado estará vinculada à UF de vaga escolhida no momento da inscrição. O ocupante do cargo permanecerá preferencialmente no local de sua primeira lotação por um período mínimo de três anos, exercendo atividades de natureza operacional voltadas ao patrulhamento ostensivo e à fiscalização de trânsito, sendo sua remoção condicionada a concurso de remoção, permuta ou ao interesse da administração.

Etapas do concurso

O concurso teve duas etapas. A primeira etapa compreenderá as seguintes fases: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; exame de capacidade física, de caráter eliminatório; avaliação de saúde, de caráter eliminatório; avaliação psicológica, de caráter eliminatório; avaliação de títulos, de caráter classificatório – todas estas etapas de responsabilidade do Cebraspe; e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PRF. A segunda etapa previa o curso de formação profissional.

A prova objetiva teve questões de língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, informática, noções de física, ética no serviço público, geopolítica brasileira, história da PRF, legislação de trânsito, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, noções de direito penal e de direito processual penal, legislação especial e direitos humanos e cidadania.

Todas as fases da primeira etapa, a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros foram realizadas na capital da UF escolhida para lotação.

Últimos concursos

Os últimos concursos da PRF para o cargo foram realizados em 2013 e 2009. O de 2013 ofereceu mil vagas e foi organizado pelo então Cespe/UnB. O de 2009 ofereceu 750 vagas, mas acabou preenchendo 1.500 – esse concurso ficou suspenso por dois anos devido a irregularidades nas provas e impasses judiciais.

