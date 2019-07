Governo brasileiro consulta Estados Unidos sobre nomeação de Eduardo Bolsonaro como embaixador

O ministro de Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, confirmou que o país enviou para os Estados Unidos uma consulta sobre a indicação de Eduardo Bolsonaro para o cargo de embaixador no país.

“Foi pedido o agrément (forma diplomática de chamar a consulta) e esperamos a resposta americana. É uma coisa que ocorre de acordo com a praxe diplomática, por seus canais próprios”, explicou o Araújo.

A entrevista foi concedida após a reunião de ministros das relações exteriores do Brics, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que foi realizada no Rio de Janeiro.

Vale lembrar que a nomeação do embaixador deve passar também pela aprovação do Senado brasileiro.

