Governo brasileiro doa US$ 100 mil para Bahamas após furacão Dorian

Em nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, nesta quinta-feira (05), o governo brasileiro anunciou que irá doar US$ 100 mil para assistência humanitária ao governo das Bahamas. O governo federal manifestou pesar ao povo pela destruição causada com a passagem do furacão Dorian.

O governo brasileiro ressalta que a embaixada do país em Nassau está em estado de alerta para atender qualquer emergência envolvendo cidadãos brasileiros.

O Ministério da Saúde das Bahamas divulgou que são 20 os mortos pela passagem do furacão, e que com o início das buscas nas casas inundadas, o número de vítimas pode aumentar.

