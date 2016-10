Governo brasileiro enviará dez toneladas de donativos ao Haiti

O Ministério da Defesa informou nesta quinta-feira (13) que enviará na próxima semana cerca de dez toneladas de donativos para ajudar as vítimas do furacão Matthew no Haiti. Segundo a pasta, os donativos foram arrecadados pela Rede de Solidariedade ao Haiti.

O ministério informou ainda que destacou 64 militares para levar os donativos ao país caribenho. O Matthew deixou centenas de mortos durante sua passagem pelo Haiti na semana passada.

Na quarta-feira (12), o governo brasileiro havia anunciado o envio de 75 barracas, com área útil de 25 metros quadrados cada, para abrigar as vítimas do furacão.

Comentários