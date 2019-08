Governo brasileiro volta a lamentar vitória da esquerda na prévia eleitoral argentina

As prévias eleitorais na Argentina, que ocorreram no último final de semana, não tiveram um resultado agradável ao governo brasileiro. Apoiador declarado da gestão de Maurício Macri, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, lamentou a vitória da chapa liderada por Alberto Fernández e pela ex-presidente Cristina Kirchner, políticos da esquerda no país dos “hermanos”.

Sobre a possibilidade de que Macri também perca nas eleições oficiais que ocorrem em outubro, Bolsonaro classificou como “retrocesso” e deixou claro que não quer que o país tenham relações com a gestão da chapa de Kischner. “A nossa missão é não deixar o Brasil se aproximar de políticas outras que não deram certo em nenhum lugar do mundo. Peçamos a Deus, neste momento, que a nossa querida Argentina, mais ao Sul, saiba como proceder, através do seu povo, para não retroceder. A liberdade não tem preço”, disse o presidente brasileiro, durante evento do Exército, neste sábado (17).

O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou de um evento, neste sábado (17), em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Na ocasião, ocorreu a entrega de espadins aos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman). O chefe do Executivo federal discursou na solenidade, ressaltando a importância do Exército Brasileiro.

