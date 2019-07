Governo Central tem menor déficit do primeiro semestre desde 2015

O primeiro semestre deste ano do Governo Central fechou com o menor déficit primário dos últimos quatro anos. O resultado teria sido motivado pela diminuição dos gastos não obrigatórios, conhecidos como discricionários, além da recuperação das receitas. O órgão é composto pelo Tesouro Nacional, pela Previdência Social e pelo Banco Central.

O Tesouro Nacional afirmou que os seis primeiros meses do ano tiveram resultado negativo de R$ 28,294 bilhões. Desde 2015, não era atingido esse índice. Em 2018, de janeiro a junho, o déficit primário do Governo Central foi de R$ 31,593 bilhões. E, no ano anterior, de R$ 56,479 bilhões.

Déficit primário

O número é o resultado negativo do orçamento público sem considerar o pagamento dos juros da dívida pública.

