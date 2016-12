Governo começa derrapando

O Diário Oficial da União publicou, ontem, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017, prevendo mais um desastre: o déficit de 139 bilhões de reais.

Chamaram a atenção também dois vetos do presidente Michel Temer. O primeiro impede auditoria da dívida pública no Ministério da Fazenda com a participação de entidades da sociedade civil. O segundo desobriga o governo, no caso de apresentação de proposições envolvendo renúncia de receita tributária, a demonstrar estimativa de impactos sobre as transferências de recursos a estados e municípios.

CONDIÇÕES DO TEMPO

A nau presidencial segue enfrentando mar tempestuoso: taxa de inflação maior que a desejada, juros altos, economia com viés de recessão, desemprego crescente e taxa de câmbio muito instável.

MUDANÇA

As longas sessões plenárias da semana passada, que entraram pelas madrugadas, deverão levar à revisão do regimento interno da Assembleia Legislativa. A maioria acha incompatível que 17 deputados da oposição manobrem para procrastinar decisões.

CANSAÇO

No dia 19 deste mês, após 12 horas de discursos, só houve decisão sobre três votações. Uma das saídas será a criação da figura do líder da minoria na Assembleia para falar por um grupo de bancadas. A Câmara dos Deputados já adotou a medida e funcionou.

É PRECISO MAIS

Os governos permanecerão no mesmo estágio de lentidão e erros enquanto os eleitores julgarem que a responsabilidade com a gestão pública se esgota após apertar as teclas da urna no dia da votação.

MUITA SEDE

Sexta-feira, entrarão 10 bilhões de reais nas contas de estados e prefeituras. Fatia da repatriação de depósitos bancários. Para a Confederação Nacional dos Municípios, “não será mais do que uma gota d’água no oceano”.

NA CONTRAMÃO

É conveniente que os motoristas saibam qual o destino do valor pago a título de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores: tapar rombos do Estado e das Prefeituras. Para estradas e ruas, quase nada.

FICOU MUITO MAL

Durante encontro do amigo secreto no Palácio do Planalto, Temer dará de presente um dicionário ao chefe do suprimento de alimentação do avião presidencial, assinalando as páginas em que aparecem as palavras mordomia e exagero. Escorregou nas duas.

RÁPIDAS

* A pergunta da semana: qual será o tom dos discursos no ato de transmissão do cargo de Fortunati para Marchezan?

* Alguns governadores de estados quebrados passarão o final de ano lendo o relatório de realizações. Adoram ficção.

* Cresce o rombo do setor público, silenciando os que se opuseram à aprovação do projeto que limita despesas.

* Paula Mascarenhas, futura prefeita de Pelotas, queria ter Marcos Rolim como secretário municipal da Segurança Pública. Ele recusou.

* De Norte a Sul do País, com o colapso da segurança pública, populações estão entregues à loteria da violência e da criminalidade.

* Belém e Aracaju acompanham Porto Alegre: cancelaram as festas de virada do ano por causa da crise financeira.

* A 28 de dezembro de 1966, o governo anunciou revisão na legislação trabalhista, visando atualizá-la.

* É forte a disputa para ver quem ganhará o Troféu Pedra no Sapato de Temer.

