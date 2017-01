Governo considera “caso isolado” a fuga de presos no Rio Grande do Norte

O secretário estadual de Justiça e Cidadania do Rio Grande do Norte, Wallber Virgolino, declarou que a fuga de 14 detentos da PEP (Penitenciária Estadual de Parnamirim), na região metropolitana de Natal na madrugada desse sábado, não tem relação com os incidentes ocorridos nos presídios de Manaus (AM) e Boa Vista (RR). “Aqui não houve sinal de rebelião”, assegurou em entrevista à imprensa. “Foram fugas isoladas.”

Os 15 evadidos eram ala de condenados por crimes de estupro e violência sexual. Ao menos quatro já haviam sido capturados ao longo do dia. Essa foi a segunda fuga em penitenciárias no Estado desde o começo do ano.

Na avaliação do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Rio Grande do Norte, a recorrência de fugas se deve ao fato de os túneis não terem sido fechados totalmente. “Embaixo dos pavilhões, é um verdadeiro queijo suíço”, comparou um representante da entidade. “Hoje fecharam a entrada do túnel, mas as passagens subterrâneas continuam abertas lá embaixo.”

