Governo conta com a articulação de Eliseu Padilha na votação das reformas

Protagonista importante em votações estratégicas do Congresso, e na articulação de movimentos decisivos para a estabilidade da federação, como a negociação das dívidas dos Estados com a União, o ministro chefe da Casa Civil da presidência da República, o gaúcho Eliseu Padilha, mantém-se atento, como principal responsável pela articulação política do governo. Uma nota da revista Veja nesse final de semana, indicando um possível esvaziamento do papel de Padilha junto ao núcleo duro do presidente Michel Temer, foi visto no Palácio do Planalto e junto aos líderes da base no Congresso, como mero “fogo amigo”. Michel Temer está contando com a capacidade de articulação de Padilha no Congresso para manter o cronograma das votações das reformas trabalhista e a Previdência.

Liberação de recursos para calamidades

Esta semana, governadores e prefeitos gaúchos esperam do ministro Eliseu Padilha, que sejam agilizados junto à presidência da República, os processos de liberação de recursos para atender aos municípios atingidos pelas enchentes.

Lista mais ampla para o PGR

Além da lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República, para a escolha do sucessor de Rodrigo Janot no comando da Procuradoria-Geral da República, o presidente Michel Temer poderá valer-se de nomes indicados por outras associações ligadas ao Ministério Público da União. A hipótese foi ventilada pelo novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, ao sugerir que outras associações ligadas ao Ministério Público da União apresentem nomes para o cargo.

Famurs prepara encontro

Ontem, o presidente da Famurs (Federação das Associações de Municípios do Estado), Luciano Pinto, acompanhou o vice-governador Paulo Cairoli, no sobrevoo a diversos municípios atingidos pelas enchentes. O levantamento, que os levou até Uruguaiana, fez parte dos preparativos para o ato que terá em Porto Alegre a presença do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, ao lado do governador José Ivo Sartori, e dos integrantes da bancada federal gaúcha, para o anúncio de medidas de socorro ao Estado. O ato será às 13h30min na sede da Famurs.



A favor do desarmamento, mas com dez seguranças

O jornal O Globo, em reportagem deste , aponta que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que conta com 70 deputados, possui 241 policiais, e servidores da área da segurança pública cedidos aos gabinetes parlamentares. Um deles, o deputado socialista Marcelo Freixo (PSOL), defensor da Lei do Desarmamento, requisitou dez servidores da segurança para o seu gabinete, diz a reportagem. Miguel Cordeiro, presidente da Associação dos Policiais Militares e Bombeiros afirma que “é um absurdo tantos policiais militares, trabalhando como cozinheiros dos deputados, ou servindo de motoristas para mulheres de políticos”.

