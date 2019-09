Governo cria campanha para incentivar consumo na semana do sete de setembro

O governo federal lançou nesta terça-feira a Semana do Brasil. Será um período comemorativo, que inicia sexta-feira (6) e vai até o dia 15 de setembro, onde o comércio será incentivado a oferecer produtos produzidos no país, com preços mais baixos.

No discurso, o presidente Jair Bolsonaro disse estar confiante. “É um momento em que estamos nos reencontrando com as cores da nossa bandeira e com o seu lema, Ordem e Progresso. O Brasil vai sair dessa. Nós, juntos, vamos fazer o Brasil diferente. Vamos, lá na frente, apesar do orçamento bastante complicado, vamos, dar a volta por cima”, afirmou.

A Semana do Brasil foi idealizada pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Secretaria de Governo (Secom). O secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten, pediu confiança ao comércio. “Todas as datas de calendário do comércio têm anos de vida e décadas. Sejamos persistentes e pacientes. A própria black friday demorou a se consolidar e ainda está sendo construída no varejo brasileiro”, frisou.

De acordo com a Secom, até o momento, mais de 4000 empresas e entidades aderiram à campanha. Entre elas, grupos privados de comunicação e também a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que é uma empresa pública. Estes meios de comunicação vão veicular mensagens publicitárias, com o mote “Vamos valorizar o que é nosso”. Correios também lançará um selo comemorativo.

Os objetivos da Semana do Brasil são resgatar o patriotismo, melhorar a imagem do Brasil no exterior e estimular a economia.