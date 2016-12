Governo da Bolívia culpa piloto e LaMia pela queda de avião da Chapecoense

O governo boliviano disse nesta terça-feira (20) que o piloto e a companhia aérea LaMia foram os responsáveis pela queda do avião com o time da Chapecoense, em Medellín, na Colômbia, que terminou com a morte de 71 pessoas e deixou seis feridos.

“A primeira conclusão é que a responsabilidade direta pelo acidente é da empresa [LaMia] e o piloto [Miguel Quiroga]”, disse o ministro de obras públicas da Bolívia, Milton Claros, segundo o jornal El Deber.

Autoridades da Colômbia já haviam afirmado que o avião da LaMia estava sem nenhum combustível quando bateu contra uma montanha.

De acordo com o governo boliviano, o estado “assumiu ações contra funcionários públicos que não realizaram seu trabalho”, além de medidas legais contra a empresa aérea e seus funcionários. Outra medida foi uma nova vigilância em todo o sistema aeronáutico da Bolívia para evitar acidentes.

Plano de voo

O plano de voo previa uma rota direta entre Santa Cruz de la Sierra e Medellín. Essa opção da tripulação será objeto de apuração pelos investigadores colombianos. Isso porque a autonomia da aeronave, cerca de 3.000 km, era quase a mesma da distância entre as duas cidades. A legislação boliviana obriga um avião a ter combustível suficiente para chegar ao destino, a um aeroporto de alternativo e ainda mais 45 minutos de voo em altitude de cruzeiro.

Sobreviventes

A aeronave bateu contra o solo em uma montanha e perdeu a cauda. Depois as asas e a cabine impactaram do outro lado da montanha. O avião bateu em baixa velocidade contra a montanha, 250 km/h, o que permitiu ter havido sobreviventes – que estavam em posições diferentes da cabine de passageiros. O avião havia sido fretado pela Chapecoense. Levava atletas, dirigentes, jornalistas e convidados para a partida contra o Atlético Nacional, pela final da Copa Sul-Americana.

