A nova sede do governo da Bolívia, em La Paz, tem sido alvo de críticas. Além do custo de 34 milhões de dólares, considerado excessivo por opositores do presidente Evo Morales, o edifício de 29 andares destoa da arquitetura colonial do centro da cidade. De forma irônica, opositores já tem chamado o prédio de o “Palácio do Evo”.

