Governo da Itália emprestará obras de arte para reconstrução do acervo do Museu Nacional

O Governo da Itália deverá ceder quase 2.000 obras de arte para a reconstrução do acervo do Museu Nacional, destruído a cerca de nove meses por um incêndio. Segundo informações, o Ministério da Cultura italiano irá mandar também restauradores para recuperar o que sobrou das obras entre os escombros do lugar.

Dentre as principais obras estão uma coleção que veio da Itália com Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II, que viveu no palácio por 46 anos e trouxe centenas de peças encontradas no sítio arqueológico de Herculano, no Sul da Itália, além de estátuas de mármore e pinturas sobre gessos que possuem mais de 2.000 mil anos de existência. O país pretende manter o empréstimo das obras ao Museu Nacional por até 20 anos.

“É um momento muito importante para as relações bilaterais entre a Itália e o Brasil. O anúncio desta cooperação testemunha não apenas a grande atenção da Itália para assuntos relativos à preservação do patrimônio artístico-cultural, especificamente para a reconstituição do acervo do Museu Nacional, como também o desenvolvimento de relações futuras que abrangem também outros âmbitos econômicos entre Itália e Brasil”, afirma Antonio Bernardini, embaixador da Itália no Brasil, segundo informações do R7.

