Novo decreto veta direito ao porte de fuzis para cidadãos

Nesta quarta-feira (22), o governo de Jair Bolsonaro publicou um novo decreto sobre as regras para posse e porte de arma de fogo no país. Em nota, o Palácio do Planalto informou que a nova norma modificará alguns pontos que foram questionados na Justiça, pelo Congresso e “pela sociedade em geral”. Uma das alterações anunciadas declara que cidadãos não terão direito ao porte de fuzis, carabinas ou espingardas.

