O governo decretou o uso das Forças Armadas em Roraima para reforçar segurança

O presidente Michel Temer informou nesta terça-feira (28) ter decretado o uso das Forças Armadas em Roraima para reforçar a segurança no Estado. Temer anunciou a medida em um pronunciamento no Palácio do Planalto. Segundo o ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, o decreto de GLO (Garantia da Lei e da Ordem) tem validade de duas semanas.

“Decretei hoje (terça-feira) o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem no Estado de Roraima. Naturalmente, para oferecer segurança aos cidadãos brasileiros e aos imigrantes venezuelanos que fogem de seu país em busca de refúgio no Brasil”, anunciou.

O anúncio foi feito dez dias após a cidade de Pacaraima (RR) registrar um ataque de um grupo de brasileiros a um acampamento de venezuelanos. Fronteira com a Venezuela, Roraima é a principal rota utilizada pelos imigrantes que entram no Brasil. Os venezuelanos tentam fugir da crise política, econômica e social do país, com inflação alta e desabastecimento.

Em julho, a Casa Civil informou que, entre 2015 e junho deste ano, 56,7 mil venezuelanos procuraram a Polícia Federal para solicitar refúgio ou residência no Brasil.

Crise migratória

A situação de Roraima é discutida desde 2016 no governo federal. Em fevereiro, Temer assinou um decreto reconhecendo a “situação de vulnerabilidade” em Roraima e editou uma MP (medida provisória) prevendo ações de assistência para os venezuelanos.

Além disso, foi deflagrada a Operação Acolhida para atender imigrantes recém-chegados ao Brasil e transferir venezuelanos para outros estados.

Mais cedo, nesta terça, 187 venezuelanos foram transportados pela Força Aérea de Roraima para Manaus (AM), João Pessoa (PB) e São Paulo (SP). A governadora do estado, Suely Campos (PP), já pediu vo fechamento da fronteira e entrou com ações no STF (Supremo Tribunal Federal). O presidente Michel Temer já afirmou que a medida é incogitável e a ministra Rosa Weber já afirmou que a decisão cabe a ele.

Interiorização

Com dois filhos de 1 e 8 anos, a família do refugiado venezuelano Arquimedes Diaz, de 25 anos, vai buscar fora de Roraima uma nova oportunidade para recomeçar no Brasil: “Abrem-se portas para uma nova vida”, disse ele, momentos antes de embarcar para João Pessoa no 7º voo do chamado processo de interiorização.

Arquimedes foi um dos 187 estrangeiros levados aos Estados do Amazonas, Paraíba e São Paulo nesta terça-feira (28). O voo da Força Aérea Brasileira deixou o Aeroporto Internacional de Boa Vista Atlas Brasil Cantanhede por volta das 10h40min (hora de Brasília).

Ao lado da esposa, de 24 anos, Arquimedes Diaz conta que morava no Brasil há 7 meses. “Cheguei no dia 10 de janeiro e sou muito grato ao Brasil”. Questionado sobre as novas perspectivas para o futuro, o venezuelano disse querer ajudar o restante da família que está no país vizinho.

“Primeiramente procurar um emprego, porque quero também ajudar a família que está na Venezuela. A situação é muito difícil lá. Me sinto muito feliz e contente pela oportunidade que estão nos dando”, contou momentos antes de embarcar.

