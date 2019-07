Governo deposita salários de servidores estaduais que recebem até R$2 mil

Nesta quinta-feira (11), salários de servidores com rendimento líquido entre R$1.100 e R$2 mil serão depositados pelo governo do Estado. Com o novo depósito, serão 151.538 matrículas com a folha salarial de junho integralizada, o que representa 44,4% do funcionalismo do Poder Executivo.

Conforme o calendário divulgado pela Secretaria da Fazenda no dia 27 de junho, as próximas faixas salariais devem ser pagas nesta sexta-feira (12), para quem recebe até R$3.500 e, na segunda (15), para os que têm salário de até R$4 mil. Os demais vínculos – que recebem acima de R$4 mil – serão pagos de forma parcelada. Até o dia 23, serão quitados os salários de quem recebe até R$ 4.500 líquidos, valor que também será pago aos demais servidores.

