Governo deve lançar campanha para estimular economia

O governo brasileiro está organizando uma campanha com o objetivo de movimentar a economia, o turismo interno e o varejo. Isso porque o mês de setembro é conhecido por ser um período em que o consumo em vários segmentos tende a diminuir.

Idealizada pelo governo federal, a chamada Semana do Brasil funcionará de forma muito semelhante ao Black Friday (do inglês Sexta-feira Negra), uma ação promocional criada nos Estados Unidos, onde lojistas de todo o país se unem para, toda última sexta-feira de novembro, oferecer descontos em produtos.

Segundo o Ministério do Turismo, a proposta do governo é engajar associações comerciais e entidades ligadas ao setor de turismo e serviços para oferecer produtos brasileiros a preços promocionais. A Semana do Brasil deve ocorrer entre os dias 6 e 15 de setembro, coincidindo com as comemorações da Independência do Brasil.

