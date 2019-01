O governo deve anunciar a privatização de aeroportos no Sul do País, incluindo o de Curitiba (PR), no segundo trimestre, como parte de um plano para atrair capital privado para melhorar a logística do país, disse o secretário programa de infraestrutura de PPI, Adalberto Vasconcelos. Ele disse que os projetos ferroviários Ferrogrão e Fiol estarão prontos para licitações este ano ou no início de 2020.

