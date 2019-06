Governo deve reduzir previsão de crescimento da economia em 2019

A revisão do próximo Relatório Bimestral de Receitas e Despesas, que será divulgado em julho, deverá apresentar uma menor expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2019, indicador que configura a soma dos bens e serviços produzidos no país. A informação de que o Ministério da Economia reduzirá este número foi dada nesta segunda-feira (24), pelo subsecretário de Política Fiscal da Secretaria de Política Econômica da pasta, Marco Cavalcanti, durante coletiva de imprensa para apresentar os dados da arrecadação de maio.

Caso seja confirmada, esta será a terceira redução consecutiva da perspectiva de crescimento do PIB estimada pelo governo, que chegou a projetar 2,2% de alta em março. Já no mês passado, o governo havia projetado alta de R$ 1,6% no PIB, mas o mercado financeiro já fala em crescimento inferior, na faixa de 0,87%.

“Houve uma deterioração muito rápida das expectativas em poucos meses”, disse Cavalcanti. “Assim como todo o mercado está revendo, vamos rever nossa estimativa, que será divulgada em breve, por ocasião do relatório de avaliação bimestral [de receitas e despesas]. Muito provavelmente será abaixo da nossa previsão anterior, mas não vamos adiantar números ainda”, acrescentou.

Apesar das previsões mais pessimistas para o crescimento econômico do país, houve registro de elevação na arrecadação das receitas federais no mês passado. Houve aumento real de 1,92% em maio, na comparação com o mesmo mês de 2018, no melhor resultado para o mês desde 2014.

