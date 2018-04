O Tesouro Nacional informou a liquidação do pagamento de R$ 30 bilhões pelo BNDES. Os recursos financeiros já foram totalmente utilizados pelo Tesouro para honrar parte dos vencimentos de dívida ocorridos no mesmo dia. “Esse procedimento está em linha com os critérios estabelecidos pelo TCU”, disse o Tesouro em nota.

