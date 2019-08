Governo diminui previsão para salário mínimo em 2020

Em abril, o governo brasileiro fez uma previsão de aumento para o salário mínimo: de R$998 para R$1.040. Porém, uma nova proposta foi divulgada, nesta sexta-feira (30), pelo Ministério da Economia. Agora, o valor deverá ser de R$1.039. Isso passará a valer a partir de janeiro do ano que vem, com pagamento em fevereiro.

A explicação é que o governo previu a correção do salário mínimo do próximo ano apenas pela variação da inflação de 2019 – que, por conta do fraco ritmo de crescimento da economia, está menor do que a estimativa feita em abril.

Mesmo assim, essa será a primeira vez que o salário mínimo, que serve de referência para mais de 45 milhões de pessoas, ficará acima da marca de R$1 mil.