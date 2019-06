Governo discute com ministro Moro soluções para sistema penitenciário do RS

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, esteve nesta quinta-feira (27) na capital, para a posse da presidência do TRF4. Aproveitando a vinda do ministro, Eduardo Leite e representantes do governo gaúcho apresentaram a Moro o programa RS Seguro. Na ocasião, ainda foram discutidas possíveis soluções para o sistema penitenciário do Rio Grande do Sul.

O governador Eduardo Leite, e o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Junior, assim como o secretário de Administração Penitenciária, Cesar Faccioli, propuseram ações conjuntas com a União para enfrentar o défict prisional. Foi pedido ao ministro que o Rio Grande do Sul seja classificado entre os estados prioritários pelo governo federal, visto que já supera 13 mil vagas.

“Apresentamos o que estamos estruturando de projetos para o Rio Grande do Sul em aumento de vagas ofertadas no sistema prisional e, com a equipe do ministro Sergio Moro, buscamos identificar qual é a linha de ação do Ministério da Justiça, para que possamos convergir e, assim, potencializar as nossas ações para a reestruturação do sistema penitenciário do RS”, resumiu o governador.

RS Seguro

O RS Seguro é um programa Transversal e Estruturante de Segurança Pública lançado em fevereiro de 2019 pelo vice-governador. Com base em estudos sobre a criminalidade, reconhecendo que a violência é uma questão que vai além da segurança, o programa tem medidas estruturantes, orientadas pelo tripé de diretrizes de Integração, Inteligência e Investimento Qualificado. Dentre os principais trechos do programa estão o combate ao crime, as políticas sociais preventivas e transversais, e a qualificação do atendimento ao cidadão e Sistema Prisional. Você pode ler mais sobre o RS Seguro, clicando aqui.

