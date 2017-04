Governo discute norma para barrar mais de um sindicato por categoria, diz ministro do Trabalho

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmou que o governo discute uma regulamentação com o objetivo de impor restrições ao registro de sindicatos criados para representar parcela de uma categoria já representada por outro sindicato em atividade.

De acordo com Nogueira, para autorizar a criação de novos sindicatos o ministério observará o princípio constitucional da unicidade sindical. “Se fugir disso [se a categoria já estiver representada por outro sindicato], não pode se criar um sindicato”, afirmou.

De acordo com o Ministério do Trabalho, o Brasil tem atualmente 16.517 sindicatos com cadastro ativo. Desses, 11.327 representam trabalhadores e 5.190 são patronais. Questionado a respeito da posição do governo sobre a contribuição sindical, que está entre os temas que podem ser incluídos pelos deputados dentro dos debates da reforma trabalhista, Nogueira disse que o Executivo “não vai se manifestar sobre isso no momento”.

Ele afirmou que “a representação sindical é importante para servir de contrapeso no mundo do trabalho” e que “os sindicatos prestam serviços extraordinários de defesa da categoria que representam”. (AG)