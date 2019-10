Governo discute reformas com entidades sindicais

Os secretários que integram a mesa de negociação do governo estadual com as entidades sindicais reuniram-se, na tarde desta segunda-feira (21) com representantes da Fessergs (Federação Sindical dos Servidores Públicos do RS) para debater temas do projeto de Reforma Estrutural do Estado.

Foram apresentadas sugestões aos projetos que modificam as carreiras e que foram apresentadas pelo governador Eduardo Leite ao longo da semana passada para todo o segmento do funcionalismo.

“Temos uma mesa de negociações permanente para que todas as propostas, tanto técnicas como jurídicas, sejam analisadas”, disse o secretário-chefe da Casa Civil, Otomar Vivian. O governo prorrogou até a sexta-feira (25) o prazo para receber sugestões dos sindicatos. O prazo para envio dos projetos à Assembleia ainda está em estudo pelo governo, que recebe nesta semana as proposições das categorias.

As principais dúvidas dos servidores estão relacionadas com as questões ligadas à reforma da Previdência, cuja PEC (Proposta de Emenda Constitucional) nº 6 tem sua votação final no Senado prevista para esta terça-feira (22). Integrantes do Movimento Unificado dos Servidores também participaram da rodada, realizada no Caff (Centro Administrativo Fernando Ferrari), na capital.

A mesa foi composta pelo procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa; secretário adjunto de Gestão da Seplag (Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão), Marcelo Alves; e pelo o assessor da Secretaria da Fazenda, Édino José Alves.