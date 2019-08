Governo divulga balanço de operações de combate às queimadas na Amazônia

O balanço das ações da Operação Verde Brasil, que tem como foco o combate às queimadas na Amazônia, foi divulgado na tarde desta quarta-feira (28) pelo Centro de Operações Conjuntas. Conforme o governo, já houve um redução das regiões atingidas pela Amazônia Legal.

A ação governamental conta com R$ 38 milhões do orçamento do Ministério da Defesa, obtidos por uma operação de Garantia de Lei e Ordem (GLO) autorizada pelo governo. Todos os nove estados da Amazônia Legal – Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, Mato Grosso, Amapá, Pará, Maranhão e Tocantins – solicitaram adesão ao decreto da GLO e a ajuda das Forças Armadas para o combate ao fogo.

Confira a íntegra da apresentação.