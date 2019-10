Governo divulga respostas da consulta pública da concessão da rodoviária da Capital

O governo do Estado divulgou nesta segunda-feira (21), no Diário Oficial, as respostas da Consulta Pública para a concessão da Estação Rodoviária de Porto Alegre.

A ação, que atende a requisitos legais, visa dar transparência à futura licitação. Antes da consulta pública, também foi realizada uma audiência para debater e receber sugestões da população. O próximo passo do governo será a publicação do edital, com previsão até o fim do ano.

Com a conclusão do processo de licitação, a gestão da rodoviária será objeto de novo contrato, com prazo de 25 anos e no mesmo local onde fica a estação atualmente. O aporte financeiro privado está estimado em R$ 76,7 milhões na qualificação do espaço, com a previsão de fechamento e climatização das salas de espera, entre outras melhorias.

A fiscalização do serviço prestado ficará a cargo do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem). O órgão acompanhará o desempenho por meio de indicadores previstos no contrato, para que seja assegurada a qualidade do atendimento aos usuários.