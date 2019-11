Governo diz que Bolsonaro “jamais incentivou invasão” da embaixada da Venezuela em Brasília

Uma nota divulgada nesta terça-feira (13), pelo GSI (Gabinete de Segurança Institucional) da Presidência da República afirma que o presidente Jair Bolsonaro “jamais tomou conhecimento e, muito menos, incentivou a invasão da embaixada da Venezuela”.

“As forças de segurança, da União e do Distrito Federal, estão tomando providências para que a situação se resolva pacificamente e retorne à normalidade.” O comunicado do GSI foi divulgado por volta das 11h30min. Uma nova nota foi enviada ao meio-dia.

No primeiro documento, o GSI atribui a “invasão” a “partidários do Sr. Juan Guaidó”. No texto enviado em seguida, o gabinete retirou a referência ao presidente autoproclamado.

Já o presidente Jair Bolsonaro afirmou nas redes sociais que “diante dos eventos ocorridos na Embaixada da Venezuela, repudiamos a interferência de atores externos”. “Estamos tomando as medidas necessárias para resguardar a ordem pública e evitar atos de violência, em conformidade com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas”, continuou.

Ocupação

A sede do governo venezuelano no Brasil foi ocupada, por volta das 5h de terça-feira (12), por seguidores do autoproclamado presidente Juan Guaidó. A Polícia Militar foi chamada para reforçar a segurança no local.

Apesar de o governo brasileiro reconhecer Guaidó como presidente venezuelano, a representação diplomática em Brasília é administrada por funcionários do presidente Nicolás Maduro. O incidente ocorre no momento em que Brasília é sede da cúpula do Brics (grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

O atual responsável pela embaixada, Freddy Meregote, encarregado de negócios que foi nomeado pelo governo Maduro, afirma que o imóvel foi invadido. Já o grupo pró-Guaidó diz que empregados “abriram as portas voluntariamente”.

Embaixada no Brasil

Em janeiro deste ano, o governo brasileiro reconheceu Guaidó como presidente da Venezuela. Guaidó nomeou, então, María Teresa Belandria como embaixadora do seu governo no Brasil. Ela vive em Brasília e improvisou um escritório em um hotel.

Nas primeiras horas desta manhã, Belandria disse que um grupo de funcionários da embaixada da Venezuela no Brasil entrou em contato com a sua equipe para informar que reconhecem Guaidó como presidente.