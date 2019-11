Governo do Chile e oposição fecham acordo para realizar plebiscito sobre nova Constituição em abril de 2020

O governo do Chile e a oposição acertaram, na madrugada desta sexta-feira (15), um roteiro para uma nova Constituição no país, precedida por um plebiscito marcado para abril de 2020. A nova Carta Magna substituirá a Constituição aprovada em 1980, durante a ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

A nova Constituição é uma das reivindicações que levou o país a mergulhar em uma onda de protestos. As manifestações começaram em 18 de outubro, após um aumento no preço das passagens do metrô de Santiago. Logo, os atos se tornaram um fenômeno nacional para exigir maior justiça social.