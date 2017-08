Governo do Estado anuncia criação da Delegacia Especializada em Crimes Rurais

Alegrete será a sede de uma nova delegacia que vai combater os crimes no campo. O governador do Estado, José Ivo Sartori e o secretário de segurança do RS, Cezar Schirmer anunciaram, junto a outras autoridades, a criação da Delegacia Especializada em Crimes Rurais e Abigeato. Na presença de produtores rurais, o encontro ocorreu na tarde desta quinta-feira (31), no auditório da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação na Expointer.

O nome do delegado responsável por coordenar as atividades na delegacia ainda não foi revelado. Mas, segundo o governo, até o início das ações da nova delegacia, a força-tarefa já existente, comandada pelos delegados Cristiano Ritta e André Mendes, se responsabilizará pelas demandas.

O secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Ernani Polo enxerga a Delegacia como uma ampliação das estruturas para dar respaldo aos produtores rurais gaúchos. “Estamos avançando e construindo mecanismos importantes em defesa da segurança”, acrescenta.

Crimes no campo

“Esta é a triste realidade que vivemos”, destaca o secretário de segurança, Cezar Schirmer. O roubo e abate dos animais é um dos crimes mais frequentes e que devem receber maior atenção por parte da Delegacia Especializada em Crimes Rurais e Abigeato.

Dentre as dificuldades de combater o abigeato, Schirmer ressalta a dificuldade burocrática para o porte de armas dos produtores rurais. “São trabalhos de anos de dedicação para uma pessoa qualquer chegar e tirar”, diz. Para o secretário de segurança, se um ato prejudica o homem do campo, também prejudica a economia gaúcha.

Após o discurso de Schirmer, o governador Sartori assinou o decreto de criação da Delegacia e também fez a entrega de troféus marcando as 40 edições da Expointer aos representantes da Polícia Civil e Brigada Militar presentes no ato.