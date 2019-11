Rio Grande do Sul Governo do Estado busca em Brasília soluções para compensação da Lei Kandir

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2019

Audiência no STF, em Brasília, discutiu questões relativas aos repasses aos Estados da Lei Kandir. Foto: Gil Ferreira/SCO/STF Audiência no STF, em Brasília, discutiu questões relativas aos repasses aos Estados da Lei Kandir. Foto: Gil Ferreira/SCO/STF

O subsecretário do Tesouro do Estado, Bruno Jatene, participou, nesta sexta-feira (22), de mais uma audiência no STF (Supremo Tribunal Federal), em Brasília, para discutir as questões relativas aos repasses aos Estados da Lei Kandir. A procuradora-Geral do Estado Georgine Simões Visentini também esteve presente.

Conforme Jatene, o Rio Grande do Sul, assim como os outros Estados que têm participado da Comissão Especial, negociam uma nova forma de compensação, com a União, para atender de forma mais equilibrada, considerando a viabilidade orçamentária por parte do governo federal, e, com isso, dar fim a um conflito histórico entre os entes. “Estamos convergindo para um acordo com o governo federal para estabelecer uma sistemática de repasse aos Estados”, informou.

De acordo com dados do Tesouro do Estado, até 2018 o Rio Grande do Sul vinha recebendo cerca de R$ 117 milhões anuais em razão da desoneração das exportações, a Lei Kandir. Em 2019, nenhum repasse foi feito e não há previsão por parte da União.

Da mesma forma, o Estado não recebeu nenhum aporte do FEX (Auxílio Financeiro para o Fomento das Exportações) em 2018 e 2019. O valor recebido em 2017 chegou a R$ 139 milhões.

Para compensar as perdas, o governo do Estado tem defendido que a União repasse os valores por meio dos recursos oriundos dos royalties e participações especiais da exploração do petróleo. Com o leilão do pré-sal, ocorrido em novembro e que se concretizou apenas parcialmente, o Rio Grande do Sul tem expectativa de repasse federal seja de R$ 224 milhões ainda em dezembro, referente à parcela do Estado no bônus da assinatura da cessão onerosa.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário