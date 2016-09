Governo do Estado deposita mais 200 reais nas contas dos servidores

Um crédito de R$ 200,00 referente à folha de agosto dos servidores do Executivo foi depositado nesta segunda-feira (5). Com esse crédito, foi totalizado o valor de R$ 1.400,00. Assim, foi possível integralizar 105.414 (30,69%) dos 343.436 vínculos do Estado.

No caso do Magistério, foi possível integralizar 32,31% dos vínculos e da Segurança, 11,88%. Para mais esse crédito de R$ 200,00, foi necessário o desembolso de R$ 50,5 milhões.

Comentários