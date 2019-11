Rio Grande do Sul Governo do Estado e executivos de multinacionais chilenas se unem para planejar melhorias no porto do Rio Grande

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2019

Governador assinou termo de cooperação para o estudo de melhorias operacionais no embarque de celulose Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Governador assinou termo de cooperação para o estudo de melhorias operacionais no embarque de celulose - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite, o superintendente dos Portos do Rio Grande do Sul, Fernando Estima, secretários de Estado e executivos das multinacionais chilenas CMPC e Ultramar assinaram, nesta segunda-feira (25), um termo de cooperação para estudar melhorias operacionais nos embarques de celulose do porto do Rio Grande, no Sul do Estado.

Em uma reunião-almoço no Palácio Piratini, governo e empresas debateram possibilidades de aprimorar a eficiência e a infraestrutura do porto gaúcho. O próximo passo será formar um grupo de trabalho técnico, com integrantes das duas partes, para estudar as operações atuais e perspectivas futuras. “Vamos garantir toda a infraestrutura necessária para que identifiquem oportunidades no Estado”, afirmou o governador.

Também participaram da reunião os secretários de Logística e Transportes, Juvir Costela, de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ruy Irigaray, e de Governança e Gestão Estratégica, Claudio Gastal; além de o secretário adjunto do Meio Ambiente e Infraestrutura, Paulo Pereira, e o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa.

