Governo do Estado e Fiergs cumprem missão empresarial na Europa

Inicia neste (16) a missão empresarial à Europa, captaneada pela Fiergs em parceria com a Câmara Brasil-Alemanha, Consulado Geral da Alemanha , Governo do Estado do RS, Prefeitura de Porto Alegre, entre outras instituições. Foram escolhidos Alemanha, Itália e França para a agenda de negócios que se estende até o dia 23.

Encontro Econômico Brasil Alemanha – EEBA 2016

A Alemanha é considerado país parceiro estratégico no processo de internacionalização da economia gaúcha, onde a missão permanecerá até o dia 19, onde participará do EEBA 2016 THURINGIA. Promovido pela CNI e sua congênere alemã BDI; o evento acontece de forma alternada nos dois países e visa discutir a ampliação de investimentos, negócios e novas formas de cooperação, além de promover o diálogo sobre as questões de interesses recíprocos e estratégicos.

TURÍNGIA

A região da Turíngia está localizada no centro da Alemanha e sua capital é Frfurt, com 2 milhões de habitantes e um PIB na ordem de 54,3 bilhões de euros. O segmento industrial representa 22% do PIB.

Alemanha e seu potencial econômico

A Alemanha tem uma população de 80.722.792 habitantes (dados de 2015). O PIB chegou a 3.358 trilhões de dólares e o PIB per capta alcançou o patamar de 46.900 mil dólares. A participação da indústria no PIB é de 30,2%.

Principais setores da economia

Metal-mecânico, químico, maquinário, automotivo, eletrônicos, alimentos e bebidas, logística e téxteis.

A comitiva

Dias 17 e 18, a missão que participa do Congress Centrum Neue Weimarhalle é formada pela Fiergs, Governo do RS, Câmara Brasil-Alemanha e consulado geral da Alemanha, Sebrae-RS, Farmurs e jornalistas. Pela Fiergs, seu presidente, Heitor Müller e demais representantes. Pelo Governo do RS, o governador José Ivo Sartori e secretários, representantes da Asembleia Legislativa, consulados, empresários e entidades. Pela Rede Pampa, integra a comissão Paulo Sérgio Pinto.

Comentários