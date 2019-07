Governo do Estado firma convênio com prefeitura para recuperação de estradas em Maquiné

De acordo com informações divulgadas pelo governo do estado a secretaria de Obras e Habitação (SOP) firmou, nesta quarta-feira (10), um convênio com a prefeitura de Maquiné para o empréstimo de escavadeira hidráulica para a recuperação de estradas vicinais e o desassoreamento de arroios no município. O documento foi assinado pelo secretário José Stédile e o prefeito João Marcos Bassani dos Santos no gabinete da SOP. A intervenção ocorrerá em 15 localidades, beneficiando cerca de 700 famílias.

Stédile destacou que o trabalho desenvolvido pelo departamento de Desenvolvimento Urbano (DDU) atende a pauta municipalista. “Estradas em bom estado garantem segurança e comodidade à população. Trabalhamos pelo desenvolvimento regional do Estado a partir do fortalecimento das cidades”, pontuou, lembrando que a iniciativa estimulará o desenvolvimento econômico e social do município. “É um investimento que também se refletirá na promoção do turismo local”, completou.

O maquinário deverá atuar na recuperação de 46 quilômetros de estradas nas seguintes localidades: Costa do Céu – ERS 484; Linha Prainha; Linha Mundo Novo; Linha Solidão; Linha Cachoeira; Linha Rio do Ouro; Linha Forqueta e Linha Garapiá. “O apoio do governo do Estado será fundamental para o escoamento da nossa produção e para o transporte escolar e urbano. Direta ou indiretamente, nossos 7 mil habitantes serão beneficiados”, adiantou o prefeito.

Conforme o plano de trabalho apresentado pela prefeitura, a escavadeira hidráulica também trabalhará no desassoreamento de cursos de água e na reconstrução de taludes de arroios e rios em outras sete localidades, sendo elas: Linha Solidão, Linha Cerrito, Maquiné, Linha Cachoeira; Linha Rio do Ouro, Linha Forqueta e Linha Garapiá.

