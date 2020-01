Rio Grande do Sul Governo do Estado oficializa pedido para que Bagé tenha escola cívico-militar

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2020

Lideranças políticas do município da região da Campanha se reuniram com Lara. Foto: Rodger Timm/Palácio Piratini

O governador em exercício e presidente da Assembleia Legislativa, Luís Augusto Lara, assinou o pedido para que Bagé sedie uma escola cívico-militar a partir de 2020. O ato aconteceu na manha desta terça-feira (21), no Palácio Piratini, e contou com a presença de lideranças políticas do município da região da Campanha.

Se a mobilização for bem-sucedida, Bagé seria a quinta cidade gaúcha contemplada pelo Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, tendo em vista que Alegrete, Alvorada, Caxias do Sul e Uruguaiana já estão confirmadas pelo Ministério da Educação. O projeto desenvolvido pelo governo federal mira na melhoria da qualidade da educação básica do país, principalmente no que diz respeito aos índices de violência e de evasão escolar.

O Palácio do Planalto informou que os militares não atuarão em questões didático-pedagógicas, pois o foco estará nas áreas educacional e administrativa. A participação dos militares ocorrerá por meio da garantia da disciplina e do fortalecimento de valores humanos, éticos e morais, bem como do incentivo à formação integral do cidadão e da promoção da sensação de pertencimento no ambiente escolar. A proposta é implantar 216 escolas cívico-militares em todo o país até 2023.

De acordo com Lara, a possibilidade de Bagé aderir ao programa surgiu após a desistência de uma cidade de Rondônia. “O governador tem a prerrogativa de solicitar que novas escolas participem do programa. Não podemos deixar de aproveitar a oportunidade, até porque Bagé já conta com experiências neste sentido e está com a estrutura pronta”, afirmou.

Em Bagé funcionam dois projetos de escolas cívico-militares: a Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) São Pedro e a Emef João Severiano da Fonseca. Ambas estão com o modelo de ensino em andamento e são bancadas com recursos da prefeitura do município.

