Governo do Estado paga nova parcela dos salários de agosto nesta segunda

O governo do Estado pagará nesta segunda-feira (30) uma parcela de R$1.100 que não estava prevista no calendário, ainda referente ao mês de agosto, para os servidores que recebem acima de R$2.500 líquidos. Com a mudança, a previsão é que o governo quite os contracheques de até R$3.600 líquidos (67%) e no dia 10 de outubro pague mais uma parcela de R$3.400, ampliando a quitação para R$ 7.000 líquidos (89% dos vínculos). Assim, a folha de agosto deve ser integralmente quitada apenas no dia 11 de outubro.

Nesta segunda, ainda, o governo depositará a nona parcela do 13º salário de 2018 na conta dos servidores e anunciará o calendário de pagamento dos salários de setembro.

