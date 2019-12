Notas Brasil Governo do RJ vai instalar 3 UPPs em Angra dos Reis

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou que irá instalar três Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) em Angra dos Reis, no Sul do Estado. Segundo Witzel, o objetivo é incentivar o emprego e o turismo na região, que tem sofrido com confrontos entre traficantes e violência.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário