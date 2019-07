Governo do RS anuncia datas para conclusão do pagamento da folha de junho

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou, nesta terça-feira (23), as datas para a conclusão do pagamento de servidores do Executivo relativo ao mês de junho. O secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso também esteve presente na ocasião.

Na quarta-feira (24), os servidores receberão nova parcela de R$ 1,1 mil, seguida de outro depósito de R$ 1,2 mil no dia 31 de julho. Assim, serão quitados 88,4% dos contracheques em julho. Quem recebe acima de R$ 6,8 mil terá o restante do salário depositado apenas no dia 12 de agosto. Conforme o governo, isso não intervirá no pagamento da folha da julho.

Segundo o governo, o motivo para o parcelamento é a dificuldade fiscal do estado, além do volume de passivos deixados pela gestão anterior. O crescimento econômico, por exemplo, tinha previsão de 2,5%, mas só chegou a 0,8%, de acordo com Leite.

Eduardo Leite seguiu afirmando que uma das metas de sua gestão é colocar em dia os pagamentos dos servidores públicos até o fim deste ano.

