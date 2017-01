Representantes da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia se reuniram nesta quarta-feira com executivos da companhia Gefco do Brasil para avaliar o andamento do projeto de implantação de dois centros logísticos para automóveis e caminhões nas cidades de Guaíba e Rio Grande.

A empresa, uma das principais transportadoras da América Latina, atenderá o fluxo de veículos provenientes do Mercosul, em especial das demandas das montadoras das francesas Peugeot e Citroën na Argentina.

Em Guaíba, uma área de 30 hectares na avenida Nei Brito deverá receber o setor de suporte às operações de transporte rodoviário de veículos zero-quilômetro, em âmbito nacional e para países vizinhos. A mesma unidade será responsável pela preparação dos veículos para entrega, com a instalação de chassis, acessórios, personalização e outros itens.

Já em Rio Grande, a Gefco terá as suas instalações em um setor do Distrito Industrial e executará uma logística portuária diferenciada no que se refere à importação e exportação dos veículos das duas marcas francesas.

