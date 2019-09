Governo do Rio Grande do Sul cancela venda de ações do Banrisul

O Governo do Rio Grande do Sul cancelou a venda de ações do Banrisul. Segundo a justificativa, o preço por ação não atendia ao interesse do acionista vendedor. O governo Eduardo Leite planejava obter cerca de R$2,2 bilhões com a venda, considerando o preço de R$23 por ação, que era o praticado quando a operação foi anunciada.

Na quarta-feira, informações que circulavam no mercado financeiro davam conta de que o banco havia conseguido garantir um preço mínimo de R$18,50 por ação — indicando receita entre R$1,3 bilhão e R$1,5 bilhão, menor do que a esperada inicialmente.