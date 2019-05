Governo do RS e BNDES firmam parceria técnica para projetos de desestatização no Estado

Gramado reuniu, na manhã deste sábado (25), governadores, vice-governadores e secretários dos estados do Sul e do Sudeste para reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud). O encontro é o terceiro do grupo, desde sua criação, em março deste ano. Os dois primeiros encontros foram realizados em Belo Horizonte e em São Paulo, e esta é a primeira vez que o evento é sediado no Rio Grande do Sul. O principal objetivo do colegiado criado em março é incrementar a qualidade dos serviços prestados à população, compartilhando práticas e desafios de gestão em diversas áreas.

O encontro desta manhã reuniu também o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Joaquim Levy. Em oportunidade, o governador Eduardo Leite e o presidente do BNDES assinaram um acordo de cooperação técnica para a implementação de projetos de desestatização no Rio Grande do Sul. Segundo o acordo, quando uma oportunidade de desestatização for definida, será efetuado um contrato específico com apoio técnico do BNDES para definir o molde do processo. Presidente Levy destacou, durante sua apresentação, o importante passo que o RS deu ao aprovar na Assembleia Legislativa a PEC que retira necessidade de plebiscito para privatizar estatais como CEEE, CRM e Sulgás. Além das três estatais, há possibilidade de desestatização de parcerias público-privadas na área de saneamento, abertura de capital da Corsan e novas concessões de rodovias, portos e hidrovias.

