Após dialogar com deputados estaduais, líderes partidários, representantes de sindicatos e chefes dos Três Poderes, o governo do Rio Grande do Sul divulgou uma cartilha com os itens da reforma estrutural que pretende submeter à Assembleia Legislativa até o fim do mês. As medidas têm como foco a redução de despesas e podem ser conferidas na íntegra em www.rs.gov.br.

Deixe seu comentário: