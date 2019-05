Governo do RS lança edital para incentivar pesquisa e inovação tecnológica

O governo do Rio Grande do Sul anunciou investimento para quatro editais de pesquisa científica e inovação tecnológica. O objetivo é incentivar esses estudos para alavancar o desenvolvimento do estado. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (27).

Com investimento de R$ 21 milhões, os programas foram lançados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs). A Fapergs é vinculada à Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. Os valores são resultado de parceria com entidades do governo federal e de São Paulo. O governador Eduardo Leite reforçou que a pesquisa é prioridade na sua gestão e, por esse motivo, recriou a Secretaria da Inovação, Ciência e Tecnologia.

Editais

Programa Pesquisador Gaúcho (PqG) – destinado a pesquisadores de todas as áreas de conhecimento;

Cooperação Fapergs/Fapesp – destinado a equipes de pesquisadores do RS e de SP;

Programa Doutor Empreendedor (PDEmp) – destinado a pesquisadores e doutores;

Programa Centelha – destinado a empreendedores inovadores.

O governador gaúcho comentou a medida em suas redes sociais:

Os programas são voltados a diferentes áreas e pesquisadores e resultarão na produção de conhecimento, desenvolvimento tecnológico e aprimoramento da formação de recursos humanos qualificados. Tenho confiança de que dessa forma ajudaremos a alavancar o desenvolvimento do Estado. pic.twitter.com/E3cAkyFNVK — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) May 27, 2019

Deixe seu comentário: